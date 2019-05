Strigatul unei adolescente romance care a stat ore in sir in frig si ploaie, la ambasada din Copenhaga, ca sa voteze prima oara de cand a implinit 18 ani

Timi Bács este unul dintre romanii aflati in Copenhaga care nu a reusit sa voteze la alegerile europarlamentare. Strigatul unei fete de 18 ani care a incercat, fara succes,sa voteze prima oara de cand a implinit 18 de ani a devenit viral pe Facebook.

O adolescenta romanca din Copenhaga a transmis un mesaj dezarmant de sincer, la cateva ore dupa ce sistemul electronic de verificare a identitatii s-a inchis automat, la ora 21.30, in sectia de vot ramanand zeci de oameni care nu au reusit sa-si mai exprime votul.

Fata, care abia a implinit 18 ani si care a vrut sa voteze pentru prima prima oara nu s-a ales decat cu o dezamagire crunta dupa zece ore de stat la coada, in ploaie.

„Azi, pentru prima oara de cand am implinit 18 de ani, am avut sansa sa votez. Am stat la coada 10 ore (din care 9 in ploaie) cu alti sute de oameni la ambasada din Copenhaga. Pe la 20.30 oamenii au inceput sa se agite, sfarsitul cozii fiind mai departe decat punctul unde ne-am pus noi la 12, ca nu o sa apuce multimea sa voteze. Cu putin dupa, a iesit ambasadorul, explicand ca vor deschide curtea din spate, unde daca se muta oamenii pana in ora 21 vor putea vota, caci sunt in incinta ambasadei.

Asa am si facut, iar, pentru urmatoarea ora am stat in ploaie, nu in strada, ci la iarba verde. Nici un semn din ambasada. Toata lumea fleasca, inghetata, obosita. La 21.52 cineva a spart un geam cu o piatra. 10 minute mai tarziu au lasat sa intre un grup de 3 oameni. La 22.08 ne-au spus ca sistemul a fost inchis din Bucuresti.

La 22.10 au aparut politisti cu caini. Am crezut ca azi voi posta prima mea stampila de vot, dar numai atata pot”, a scris adolescenta pe Facebook.

„Vreau sa votez!”, strigatul romanilor din ambasada Romaniei de la Copenhaga

„Cum se poate sa stai atata timp in picioare la coada , in vant si ploaie si sa nu reusesti sa votezi ?!? Pare ireal ,dar da , dupa 8 ore de asteptare nu am mai putut sa votez. Au trimis sute de oameni acasa , dintre care unii asteptau de 10-11 ore. Bataie de joc , n-ai cum sa-i zici altfel”, a transmis si Andrei Calugar pe Facebook.

Un alt roman a scris pe reteaua de socializare ca, la ora 21.00, ambasadorul Romaniei la Copenhaga i-a primit in gradina reprezentantei pe toti cei care stateau la coada.

Dupa aproximativ 50 de minute, sistemul s-a blocat, iar toti cei aflati in ambasada au inceput sa strige: „Vreau sa votez”.

La ora 22.20, cladirea Ambasadei a fost evacuata.

Daca ti-a placut articolul, te asteptam si pe pagina de Facebook.