Strigatul unui bunic: Nu mergem in cusca cu lei!

Romanii au asistat vineri seara la derularea unor scene dantesti. O echipa de luptatori echipati ca pentru Afganistan a navalit in curtea unor localnici din judetul Olt, ca sa inhate o femeie, s-o puna cu forta in duba si s-o duca la Craiova pentru recoltarea de probe biologice, impotriva vointei ei.