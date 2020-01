Stroe: Bugetul MTS in 2020 e egal cu cel de anul trecut; sumele repartizate federatiilor le anuntam in 13 ianuarie

Ministrul Tineretului şi Sportului, Ionuţ Stroe, a anunţat, luni, că bugetul alocat MTS în 2020 este sensibil egal cu cel din 2019, căruia i se va adăuga un procent de 0,5% din veniturile din accize, iar sumele care vor fi repartizate federaţiilor eligibile pentru finanţare vor fi anunţate la 13 ianuarie. "Bugetul Ministerului Tineretului şi Sportului în 2020 este unul sensibil egal cu cel din 2019 (n.r. - 658.046.000 lei), sunt sume provenite din subvenţii. Dar, atenţie, în acest an am reuşit să corectăm prevederile nedrepte ale Ordonanţei 114 care limitau sursele suplimentare de finanţare ale sportului românesc şi am reintrodus acel procent de 0,5% din accizele la produsele din alcool şi tutun. Deci bugetul din subvenţii este sensibil egal celui existent în 2019, iar în plus, în condiţiile în care vor apărea reglementările cu veniturile din accize, îl vom suplimenta cu sumele aferente", a spus Stroe, care a avut, luni, o primă întâlnire cu reprezentanţii federaţiilor care au cerut finanţare pentru anul 2020. "Din punctul meu de vedere este absolut necesar să avem acest exerciţiu transparent în care să expunem public modul în care vom bugeta activităţile sportive în anul 2020, obiectivele şi planurile pe care le avem. Românii au tot dreptul să ştie cum sunt folosiţi banii cu care ei contribuie la activitatea sportivă din România. Luni, 13 ianuarie, vom organiza probabil o conferinţă de presă în care vom expune public sumele pentru federaţii şi planurile pe care le avem în 2020. Deci toate bugetele federaţiilor le vom afişa atunci, în momentul de faţă este prematur să analizăm aceste sume doar prin prisma solicitărilor existente la sediul MTS. Canotajul este unul dintre sporturile importante din România, cu cele mai bune rezultate şi va ocupa un loc fruntaş. Dar acest acest clasament îl vom expune lunea viitoare", a adăugat ministrul. Referitor la situaţia Federaţiei Române de Tenis, care în ultimii doi ani nu a putut primi finanţare de la bugetul de stat din cauza unor probleme juridice, Stroe a afirmat: "Îmi pare nespus de rău că există în momentul de faţă federaţii sportive neeligibile la finanţarea acordată de stat. Noi ne dorim ca Federaţia Română de Tenis şi celelalte care nu şi-au rezolvat până acum unele probleme de natură juridică să vină la finanţare. Suntem deschişi pentru că ne dorim pentru publicul iubitor de sport din România ca aceste federaţii să beneficieze de finanţare de la stat. În ceea ce priveşte situaţia de la FRT cred că există un termen apropiat în procesul în care se găseşte şi sper să se lămurească lucrurile pentru a-i avea şi pe ei parteneri aici". Ministrul Tineretului şi Sportului, Ionuţ Stroe, s-a întâlnit, luni, cu o parte din reprezentaţii federaţiilor sportive naţionale ale căror cereri de finanţare depuse la Ministerul Tineretului şi Sportului sunt eligibile. Cele 33 de federaţii care şi-au susţinut, luni, cererea de finanţare, prezentându-şi şi obiectivele de performanţă pentru anul 2020 sunt: atletism, baschet, bob şi sanie, box, canotaj, ciclism, Comitetul Naţional Paralimpic, gimnastică, gimnastică ritmică, handbal, haltere, judo, kaiac-canoe, lupte, nataţie şi pentatlon modern, polo, schi biatlon, scrimă, tir sportiv, tenis de masă, hochei pe gheaţă, rugby, volei, alpinism şi escaladă, badminton, baseball şi softball, ecvestră, karate, sambo, taekwondo WT, tir cu arcul, triatlon şi yachting. Ministrul se va întâlni, marţi, cu cealaltă parte a federaţiilor eligibile pentru finanţare. Ulterior, va avea loc o întâlnire şi cu reprezentanţii federaţiilor ale căror cereri de finanţare au fost declarate ca fiind neeligibile pentru a se discuta cum pot fi îndeplinite normele legale de primire a finanţării. Federaţiile sportive naţionale au depus în perioada 16-19 decembrie 2019 la Ministerul Tineretului şi Sportului cererile de finanţare cuprinzând acţiunile pe care doresc să le deruleze în anul 2020. În total, au depus cereri 68 de federaţii. Aceste solicitări au fost analizate în perioada 20-31 decembrie de Comisia de analiză şi evaluare a solicitărilor de finanţare a federaţiilor sportive, comisie numită prin ordin al ministrului Tineretului şi Sportului. AGERPRES (A-autor: Marius Ţone, editor: Mihai Ţenea, editor online: Simona Aruştei)