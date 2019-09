Structura anului scolar 2019-2020. Cand incepe scoala si ce se intampla cu vacanta intersemestriala

Structura an scolar 2019-2020. Proiectul in forma propusa de Ministerul Educatiei, arata ca elevii vor incepe scoala luni, 9 septembrie, in timp ce vacanta intersemestriala dispare. Astfel, dupa vacanta de iarna, care are o durata de 3 saptamani, elevii vor intra direct in semestrul 2.

Guvernul a anuntat oficial, pe 8 august cand incepe scoala in 2019. Astfel, anul scolar 2019-2020 va incepe luni, 9 septembrie, in conditiile in care premierul Viorica Dancila a cerut Ministerului Educatiei sa prelungeasca vacanta de vara cu o saptamana, pana pe 16 septembrie, la solicitarea patronatelor din turism.

Structura an scolar 2019-2020

Structura an scolar – prima zi de scoala pentru elevi – luni, 9 septembrie

Structura an scolar 2019 – 2020 – Semestrul I (14 saptamani)

Cursuri semestrul I – prima zi de scoala este luni, 9 septembrie 2019, primul semestru incheindu-se vineri, 20 decembrie 2019.

In perioada 26 octombrie – 3 noiembrie 2019, clasele din invatamantul primar si grupele din invatamantul prescolar sunt in vacanta.

Vacanta de iarna – sambata, 21 decembrie 2019 – duminica, 12 ianuarie 2020.

Structura an scolar 2019 – 2020 – Semestrul al II-lea (21 saptamani)

Cursuri semestrul al II-lea – luni, 13 ianuarie 2020 – vineri, 3 aprilie 2020;

Vacanta de primavara – sambata, 4 aprilie 2020 – marti, 21 aprilie 2020;

Cursuri – miercuri, 22 aprilie 2020 – vineri, 12 iunie 2020.

Vacanta de vara – sambata, 13 iunie 2020 – data din septembrie 2020 la care vor incepe cursurile anului scolar 2020 – 2021

In structura anului scolar 2019-2020, programul national „Scoala altfel” se va desfasura in perioada 7 octombrie 2019 – 29 mai 2020, pe o perioada de 5 zile consecutive lucratoare, a caror planificare se afla la decizia unitatii de invatamant.

Totodata, Ministerul Educatiei propune ca lucrarile scrise semestriale (tezele) sa se sustina dupa parcurgerea programei scolare, cu cel putin 3 saptamani inainte de finalul semestrului.

Potrivit unui calendar specific, olimpiadele scolare se organizeaza, in general, in perioada vacantei de primavara.

Structura an scolar 2019 – 2020 pentru profesori – anul scolar incepe pe 2 septembrie 2019

Structura anului scolar 2019 – 2020 propusa de Ministerul Educatiei prevede ca anul scolar pentru profesori incepe pe data de 2 septembrie 2019 si se incheie pe data de 31 august 2020. In felul acesta, pentru profesori, anul scolar va avea 35 de saptamani de cursuri, respectiv 169 de zile lucratoare.

Structura an scolar 2019-2020. Cand are loc Evaluarea Nationala la clasa a VIII-a

5 iunie 2020: Se vor incheia cursurile pentru clasa a VIII-a

2 – 5 iunie 2020: Inscrierea absolventilor in vederea participarii la EN VIII

15 iunie 2020: Limba si literatura romana

17 iunie 2020: Matematica

18 iunie 2020: Limba si literatura materna (pentru elevii care au studiat aceasta disciplina).

22 iunie 2020 (pana la ora 12:00): Afisarea rezultatelor

22 iunie 2020 (intervalul orar 14:00 – 20:00): Inregistrarea contestatiilor

27 iunie 2020: Afisarea rezultatelor finale.

