Structura anului scolar 2020 - 2021 a fost pusa in dezbatere publica. Cum ar putea arata urmatorul an scolar

Anul scolar 2020 - 2021 incepe in 14 septembrie si se incheie in 18 iunie, fiecare semestru avand 17 saptamani, iar vacanta de primavara e fractionata pentru a include Pastele ortodox si pe cel catolic, conform proiectului de ordin de ministru privind structura anului scolar pentru 2020 - 2021, lansat luni in dezbatere publica de Ministerul Educatiei si Cercetarii.