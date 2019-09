STS a oferit un contract de MILIOANE unei firme care NU are niciun angajat

STS google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); A.M.S. Expert Consult SRL Bucuresti, o firma fara angajati si afaceri de 2,7 milioane de lei in 2018, este singura inscrisa in cursa pentru oferta Serviciului de Telecomunicatii Speciale, care are nevoie de 3000 de telefoane inteligente. STS estimeaza ca intregul cotract va costa 2, 02 milioane lei fara TVA si telefoanele vor fi livrate in maxim 24 de luni. Cu ce se ocupa ''prezidentiabilul''Alexandru Cumpanasu? Afaceri cu o companie de stat condusa de nepoata unui fost sef al SRI - FACSMIL Potrivit www.termene.ro, firma a fost infiintata in anul 2003, este controlata integral de Mihaela Romila si are ca obiect principal de activitate comertul cu ridicata al mobilei de birou, informeaza Profit.ro ...