STS: Noi explicatii privind neputinta de a o localiza pe Alexandra

Serviciul de Telecomunicatii Speciale a initiat demersuri, in anul 2017, privind implementarea solutiei Advanced Mobile Location (AML), care permite localizarea apelantului la momentul initierii apelului, impreuna cu cei patru operatori de telefonie mobila (Orange, Vodafone, Digi, Telekom) si ANCOM, transmite STS, in timp ce Gheorghe Dinca a admis ca le-a ucis pe cele doua fete disparute in Olt. In 2018, in baza testelor realizate impreuna cu cei patru operatori de telefonie mobila, Serviciul de Telecomunicatii Speciale a anuntat ANCOM ca poate sa implementeze functionalitatea AML. Transpunerea acestei functionalitati in cadrul Sistemului national unic pentru apeluri de urgenta (SNUAU) presupune actualizarea legi ...