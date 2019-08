STS: Operatoarea 112 a procedat corect in cazul apelurilor Alexandrei

Operatoarea 112 care a indignat o ţară întreagă prin felul în care a comunicat cu Alexandra în timp ce aceasta cerea disperată ajutor, nu a fost sancţionată, potrivit Libertata.ro. STS susține că apelurile de la Caracal au fost gestionate „conform metodologiei”. “Operatoarele au gestionat apelurile la numărul de urgență 112 conform prevederilor art. 2 din The post STS: Operatoarea 112 a procedat corect în cazul apelurilor Alexandrei appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.