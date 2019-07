STS vine cu noi explicatii: A transmis toate datele referitoare la cazul din Caracal

112 apel google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Serviciul de Telecomunicatii Speciale (STS) a pus la dispozitia Parchetului de pe langa Tribunalul Olt toate documentele si inregistrarile referitoare la cazul din Caracal, anunta purtatorul de cuvant al Serviciului, Mariana Pop. Aceasta a precizat ca toate apelurile au fost transferate Politiei. Pentru bunul mers al anchetei, punem toate documentele la dispozitie. Deja STS a pus la dispozitia Parchetului de pe langa Tribunalul Olt toate documentele si inregistrarile in acest caz. STS nu are atributii sau responsabilitati care sa priveasca realizarea interventiei. STS noi explicatii in cazul CRIMEI de la Caracal: Victima a fost gasita in zona in care a fost localizata dupa apelurile la numar national ...