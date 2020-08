Studenții cer Guvernului sa stabileasca normele pentru deschiderea anului universitar

Studenții din România sunt nemulțumiți de faptul că Guvernul Orban nu a impus norme clare pentru deschiderea anului universitar. „Odată cu publicarea proiectului de Ordin de Ministru al Sănătății care reglementează o serie de scenarii la nivel local pentru mediul preuniversitar și măsuri pentru diminuarea gravității situației epidemiologice deja existente la nivel național, Alianța Națională […] The post Studenții cer Guvernului să stabilească normele pentru deschiderea anului universitar appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.