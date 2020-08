Studentii din SUA stau la cozi, pentru a se testa de coronavirus. Numai celor cu rezultate negative li se va permite accesul fizic la cursuri

Sute de studenti si personal de la Universitatea din New York au asteptat, marti, 18 august 2020, in fata unor corturi albe, pentru a se testa de coronavirus, inainte ca unele clase sa-si reia cursurile, la inceputul lunii septembrie. Este de asteptat ca aceasta scena sa se desfasoare in multe campusuri din SUA, in saptamanile urmatoare.