Studentii UAIC, premianti din nou la Simpozionul National al Studentilor Geologi si Geofizicieni

Patru studenti din cadrul Facultatii de Geografie si Geologie a Universitatii „Alexandru Ioan Cuza" din Iasi au fost premiati in cadrul Simpozionului National al Studentilor Geologi si Geofizicieni, editia a XX-a, care a avut loc in perioada 12-14 aprilie 2019, la Facultatea de Geologie si Geofizica a Universitatii din Bucuresti. La eveniment au participat, cu postere si prezentari, noua studenti ai Departamentului de Geologie: Vladut Andriesei, Radu Balaur, Daniela Bujor, Antonia Hrimiuc, Marian Turea, Nicoleta Tutui, toti in anul IV la Inginerie geologica, Vlad Botez, anul II la Inginerie geologica, Alina Ciobanu si Maria-Evrika-Daim Cojocariu, anul I, respectiv anul II, master ...