Studentul asta s-a dus la gara si si-a luat de la tren pachetul trimis de parinti. Credea ca e plin cu mancare si bunatati, dar cand a ajuns la camin si l-a deschis a avut un soc! Ce era in interior

Daca sunteti sau ati fost studenti in alte orase decat cel al nasterii, probabil multi dintre voi au facut cel putin o data operatiunea „ridicarea pachetului”.



Fie ca este trimis pe tren, pe microbuz sau pe autocar, pachetul cu mancare si bunatati trimis de parinti reprezinta o adevarata bucurie pentru majoritatea studentilor.



Insa uneori parintii au chef de glume, iar studentul din povestea alaturata a aflat acest lucru pe propria piele. El tocmai ce ajunsese in Bucuresti si se cazase la camin, in primul an de facultate.



Parintii l-au sunat si i-au spus ca ii vor trimite un pachet mare. Tanarul s-a dus la gara si a ridicat o cutie voluminoasa si s-a cu pasi rapizi spre camera de camin.



Insa cand a deschis-o, a avut un soc. In loc de mancare sau alte bunatati, inauntru erau gunoaie si ambalaje. La inceput baiatul nu a inteles ce se intampla, insa ulterior a gasit un bilet in care parintii ii excplicau totul.



„Ai uitat sa iti faci curat in camera inainte sa pleci. Te rog sa duci gunoiul”, era scris acolo.



Baiatul si-a invatat lectia dar a gustat si gluma, povestind ulterior totul pe contul lui de Facebook. Postarea a devenit virala in scurt timp si a strans sute de like-uri si comentarii.

