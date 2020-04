Studiu: Barbații de o forma mai grava de coronavirus, iar probabilitatea de deces e dubla

Rata de mortalitate provocată de COVID-19 în rândul bărbaţilor este de două ori mai mare decât cea a femeilor, potrivit unui studiu realizat în China, care constată totuşi că ambele sexe au aceleaşi probabilităţi de a contracta coronavirusul, relatează miercuri EFE. Aceasta este principala concluzie a unui studiu publicat de revista Frontiers in Public Health, […] The post Studiu: Bărbații de o formă mai gravă de coronavirus, iar probabilitatea de deces e dublă appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.