STUDIU: Brandurile exclusive de ceasuri urca in topul preferintelor romanilor. Brandurile distribuite exclusiv vor genera peste 15% din vanzari

Brandurile exclusive de ceasuri urcă în topul preferinţelor românilor de la an la an, arată datele transmise marţi de WatchShop.ro, unul din cele mai mari magazine online de ceasuri din România, care precizează că 2019 este anul ceasurilor fashion, iar brandurile distribuite exclusiv vor genera peste 15% din vânzările companiei. "Brandurile de ceasuri distribuite în România exclusiv de WatchShop.ro vor genera anul acesta peste 15% din totalul vânzărilor retailerului. WatchShop este unic importator al brandurilor Ingersoll, Accurist, Sekonda şi Wiliam S şi, până la finalul anului, intenţionează să aducă încă un brand exclusiv în portofoliu", arată compania, într-un comunicat. Comparativ cu anul trecut, vânzările pe aceste branduri au crescut cu 50%. Ingersoll, spre exemplu, a urcat în top 5 cele mai vândute branduri pe WatchShop.ro, cu o creştere a vânzărilor de 20% de la lună la lună. Recent, WatchShop a deschis şi un magazin fizic într-un centru comercial din Bucureşti. "Brandurile exclusive urcă în topul preferinţelor clienţilor noştri de la an la an, iar acest lucru se datorează, pe de-o parte, calităţii produselor şi, pe de altă parte, investiţiilor pe care le facem în mod constant în creşterea notorietăţii acestora pe plan local. În următoarea perioadă, strategia WatchShop va avea în focus promovarea la scară cât mai largă a brandurilor şi parteneriatelor exclusive", spune Dragoş Diaconu, CEO WatchShop.ro, vorbind de o creştere a ponderii acestora în vânzări. Până la finalul anului, WatchShop estimează extinderea col ...