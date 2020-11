Studiu britanic optimist: Imunitatea la Covid, prezenta la adulți și la șase luni de la prima infectare

Imunitatea celulară (celulă T) împotriva virusului care provoacă Covid-19 este probabil să fie prezentă la majoritatea adulților la șase luni de la infecția primară, cu niveluri considerabil mai mari la pacienții cu simptome, arată un studiu citat de The Guardian. Argumentația este valabilă pentru majoritatea pacienților Covid-19, repesctiv pentru cei care au experimentat forme ușoare […] The post Studiu britanic optimist: Imunitatea la Covid, prezentă la adulți și la șase luni de la prima infectare appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.