Studiu: Cat de reale sunt reducerile de prețuri de Black Fridey

Ultimele zile ale lunii octombrie marchează începerea perioadei de cumpărături „Black Friday”, eveniment care în România a pierdut, de cele mai multe ori, dimensiunea unei zile, fiecare comerciant stabilindu-și propria perioadă de reduceri, potrivit Mediafax.

De popularitatea evenimentului, introdus în România de retailerul online eMAG în anul 2011, nu trebuie să ne mai îndoim, în condițiile în care „Black Friday” se situează pe locul doi în topul celor mai populare căutări ale românilor pe Google, după rezultatele la bacalaureat.

În acest an eMAG a stabilt data Black Friday pentru 15 noiembrie, în timp ce Flanco a ales să își organizeze campania de vânzări între 25 octombrie și 23 noiembrie, timp de aproape o lună de zile.

„Va fi o singură zi, în weekendul liber între cele două tururi ale alegerilor prezidențiale”, spune Iulian Stanciu, CEO eMAG, companie care a avut vânzări, anul trecut, de Black Friday, organizat pe 16 noiembrie, de 450 de milioane de lei și a înregistrat 9,5 milioane de vizite pe site.

Flanco spune că în acest an va avea loc cel mai mare Black Friday din istoria companiei, cu reduceri la peste 750.000 de produse, în 155 de magazine din 114 orașe din România, precum și online.

Black Friday este important, pentru că ar putea duce, conform estimărilor analiștilor, piața electro – IT la peste 36 de miliarde de lei, un maxim istoric. Potrivit KeysFin, cifra de afaceri a comercianților de produse electro-IT&C locali a crescut cu 8% în 2018 față de anul anterior și cu 37,6% față de 2014. Industria comercianților de produse electro-IT&C a cuprins 5.168 companii în 2018, dintre care 10 companii mari, 56 medii, 397 mici și 4.705 micro. Cea mai mare pondere din cifra de afaceri a fost generată de companiile mari, acestea concentrând aproximativ 54% din totalul cifrei de afaceri generate de comercianțîi locali anul trecut.

„Potențialul acestui segment de piață nu a fost încă atins așa că suntem siguri că vom vedea creșteri și în 2019, în rândul jucătorilor din piața de electro-IT&C care sunt prezenți în mediul online, mai ales că promoții precum cele de Black Friday stârnesc interesul a milioane de români.”, a declarat Roxana Popescu, Managing Director al KeysFin.

Principalii jucători din piață în funcție de cifra de afaceri realizată în 2018 sunt: Samsung Electronics România – 4,6 miliarde de lei (13,5% din total), Dante International (eMAG) – 4,2 miliarde de lei (12,5% din total) și Altex România – 3,6 miliarde de lei (10,5% din total). Cel mai mare avans, față de anul precedent, în rândul retailerilor, l-a avut eMAG, a cărui cifră de afaceri a crescut cu aproximativ 28% - raportat la 2017, această creștere reprezentând un semnal clar al potențialului cumpărăturilor online din România.

În 2018, potrivit datelor comunicate în piață de principalele magazine online, promoțiile de Black Friday i-au determinat pe români să cheltuiască pentru cumpărăturile online peste 250 de milioane de euro. Şi programul Rabla pentru schimbarea frigiderului sau a mașinii de spălat a impulsionat vânzările acestor categorii de produse, iar, în cazul segmentului IT, categoriile de produse cu cele mai mari creșteri au fost reprezentate de phablet-uri și de accesorii inteligente.

Pe de altă parte, efervescența Black Friday permite comerciaților să recurgă la artificii care să le sporească veniturile. O investigație recentă a Consiliului Concurenței arăta că de Black Friday și în cadrul campaniilor de reduceri, prețurile de referință ale produselor erau în multe cazuri mai mari decât prevede legea. Autoritatea de concurenţă a remarcat faptul că preţul la care se aplică reducerea (preţul de referinţă, care apare “tăiat”), afişat de comercianţii online, este mai mare decât nivelul prevăzut de lege, pentru aproximativ 80% din produsele monitorizate. Conform legislaţiei (OG nr. 99/2000), orice comerciant care intenţionează să facă o reducere de preţ trebuie să o raporteze la un preţ de referinţă, respectiv la cel mai mic preţ practicat în acelaşi spaţiu de vânzare în ultimele 30 de zile.

Mai mult, Consiliul Concurenţei a constatat că în cazul a aproximativ 29% din produsele monitorizate de Black Friday 2017, preţul tăiat a fost mai mare chiar decât preţul maxim practicat în ultimele 30 de zile. Acest fapt indică o creștere sau o menținere artificială a prețului de referință de Black Friday.

Din datele analizate de autoritatea de concurență, există un comportament generalizat de nerespectare a normelor legale privind campaniile de reduceri de prețuri. În aceste condiții, mecanismele de manifestare a concurenţei prin preţ în cadrul promoţiilor sunt distorsionate, percepția clienților cu privire la preţul real (prețul de referință) fiind deformată. “Această practică, de a creşte sau de a menţine artificial prețul de referință în cadrul promoţiilor (ex. Black Friday), creează consumatorilor impresia că beneficiază de o reducere mai mare decât este în realitate. De fapt, consumatorii plătesc un preţ apropiat celui din afara campaniei, ceea ce poate constitui o încălcare a legislaţiei în domeniu”, a declarat la acel moment Bogdan Chiriţoiu, preşedintele Consiliului Concurenţei.

Ancheta sectorială a reliefat faptul că, în general, mai mult de jumătate din volumul vânzărilor principalilor retaileri sunt la prețuri promoționale. Astfel, o mare parte din produsele comercializate de toate platformele online importante şi care au fost monitorizate au avut prețuri reduse durate lungi de timp (chiar peste 75% din timp). Ca urmare, Black Friday se individualizează mai degrabă ca o campanie de volum, decât de reducere a preţurilor.

Din datele analizate, reiese faptul că sursa principală a reducerilor de prețuri constă în negocierea unor discount-uri importante cu furnizorii. Acest lucru adâncește și mai mult barierele existente între retailerii mari și cei cu o poziție de piață nesemnificativă.

În urma anchetei sectoriale, autoritatea de concurenţă considera necesară modificarea cadrului legal, astfel încât fiecare magazin online să aibă obligaţia de a afişa, pentru fiecare produs comercializat, informaţii privind evoluţia preţului de referință şi al preţului practicat în ultimele 30 de zile.

Cu plusurile și minusurile sale, sezonul Black Friday poate aduce o maturizare a pieței de e-commerce și în comportamentul de consum online. Dincolo de produsele electro – IT, oferta mai cuprinde produsele din categoria modă sau home&deco, cu creșteri semnificative de la an la an. Remarcabilă este și dimensiunea internațională a evenimentului, o platfomă de plăți online înregistrând anul trecut tranzacții din 70 de țări. Persoane din Pakistan, Cipru sau Rusia au cumpărat produse de pe site-urile românești care au avut promoții de Black Friday.