Studiu: Creșterea salariala medie in companiile private a fost de 6,79% in primul semestru, dar se va reduce la 4,68% in 2021

Salariile brute în rândul companiilor private au crescut în medie cu 6,79% în primul semestru al acestui an, potrivit studiului salarial PayWell 2020 realizat de compania de consultanță PwC România. Respondenții estimează că procentul de majorare se va menține până la finalul anului. Majorarea salarială raportată pentru 2020 este în linie cu nivelul estimat pentru […]