STUDIU Creierul asimileaza informatiile mult mai rapid cand invatam ce ne place

Creierul asimilează informaţiile mult mai rapid când învăţăm ce ne place. Este rezultatul unui studiu realizat de Universitatea din Torino care a stabilit că estetica are un rol important în procesul de învățare, anunță MEDIAFAX.

Rezultatele studiului apar în Neuroscience and Biobehavioural Reviews. Acestea demonstrează că aprecierea frumuseţii inhibă comportamentul motor şi favorizează învăţarea. În plus, emoţiile pe care le simte o persoană când se uită la ceva plăcut, joacă un rol crucial în modul în care dobândeşte cunoştinţe noi şi în care se adaptează la mediul înconjurător.

„Ceva plăcut este o sursă de dopamină. Dopamina are şi rolul de a provoca plăcere, de a regla starea de spirit. Are rol şi în abilitatea de a învăţa. Are rolul de a consolida un comportament care a fost asociat în trecut cu o experienţă pozitivă.Este ştiut faptul că se memorează mult mai uşor ceva care este despre un subiect care-mi place, care mă interesează. Atunci când văd ceva frumos, când îmi place ceva, se produce dopamină, şi dopamina ne face pe noi în clipa aceea să ne focusăm, să ne concentrăm. Nu doar ea”, a declarat psihoterapeutul Diana Miron.

Rezultatele studiului sunt confirmate și de studenți.

„Am observat că reţin mult mai bine şi mult mai repede. Am observat că nu trebuie să depun la fel de mult efort ca să reţin informaţie, comparativ cu subiecte care nu mă interesează. Când deschid caietul şi încerc să învăţ pentru un subiect care nu e la fel de interesant, încerc să fac informaţia să iasă în evidenţă. Încerc să sublinez anumite informaţii, folosesc creioane colorate.Am observat că atunci când iau notiţe, sunt aranjate şi uşor de citit MUSCĂ şi pagina arată frumos, îmi este mult mai uşor să reţin informaţia”, a explicat Luiza, studentă.