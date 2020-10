STUDIU - Domeniul in care și-ar dori sa lucreze majoritatea romanilor

Aproape două treimi dintre români (64%) şi-ar dori să lucreze în IT, iar şapte din zece persoane afirmă că şi-ar dori să urmeze un curs de specialitate în acest domeniu, în următorul an, reiese din rezultatele unui studiu de specialitate, publicat luni, notează Agerpres.

Conform cercetării de piaţă "The Future is IT", realizată de Codecool, IT-ul s-a numărat printre primele trei industrii alese de către respondenţi, când a venit vorba despre atractivitate, siguranţa ce ţine de stabilitatea domeniului şi nivelurile salariale. Astfel, 64% dintre cei întrebaţi în ce domeniu ar dori să lucreze au ales IT, urmat de Industriile Creative (50%) şi Telecom (38%).Din punct de vedere al siguranţei joburilor pe termen lung, domeniul ocupă primul loc, la o distanţă considerabilă de celelalte industrii. Astfel, 80% dintre respondenţi au spus că îl consideră cel mai sigur, de două ori mai mulţi faţă de opţiuni precum: Farma, Financiar şi Telecom.Şi în privinţa salariilor, IT-ul se află în topul preferinţelor, 91% dintre respondenţi considerându-l cel mai rentabil domeniu. Pe locurile următoare se clasează domeniile Financiar (57%) şi Farma (35%).În ceea ce priveşte aşteptările salariale, pentru o poziţie de programator junior fără experienţă în domeniu, 40% dintre respondenţi au spus că se aşteaptă la un salariu net de 2.001 - 3.000 de lei, 31% îşi doresc între 3.001 şi 4.000 de lei, 12% vor între 4.001 şi 5.000 de lei, 8% vor mai mult de 5.000 de lei, în timp ce 9% se aşteaptă la mai puţin de 2.000 de lei."IT-ul este o opţiune ce oferă stabilitate din multe puncte de vedere, mai ales pe timpul pandemiei, când multe joburi au avut de suferit. Însă, pentru a putea activa în domeniu sunt necesare nu doar motivaţia şi determinarea, cât şi timpul alocat urmării unui curs şi învăţării de la zero a unui domeniu nou. Conform studiului, aproximativ o treime dintre respondenţi au declarat că ar fi dispuşi să dedice între 6 şi 12 luni dobândirii abilităţilor de programare, tot atâţia ar dori să termine cursul între 3 şi 6 luni, în timp ce aproape un sfert sunt gata să investească până la un an în studii", menţionează realizatorii studiului de specialitate.Întrebaţi dacă au urmat un curs de IT în trecut, doar un sfert dintre participanţi au răspuns afirmativ, însă în momentul de faţă interesul pentru o astfel de specializare este foarte mare, 7 din 10 respondenţi afirmând că îşi doresc să participe la un astfel de curs în următoarele 12 luni. Mai mult decât atât, tot atâţia consideră că oricine poate învăţa să programeze, cât timp este suficient de motivat. În acest sens, aproape jumătate dintre cei chestionaţi au declarat că s-ar orienta către domeniul IT pentru că sunt pasionaţi (44%) şi o pondere similară pentru că li se pare o oportunitate bună de reconversie profesională.

Limbajele de programare cele mai căutate sunt Java şi JavaScript, dorite de aproape 60% dintre respondenţi. Acestea sunt urmate de C++ şi Python.



Cât despre metoda de studiu, cei mai mulţi respondenţi (27%) preferă să înveţe asistaţi de mentori, online. Învăţământul tradiţional este următoarea preferinţă, fiind ales de 23% de participanţi şi urmat îndeaproape de cursurile online individuale (22%). De asemenea, îndrumarea unui specialist e foarte importantă pentru ei, 45% spunând că au nevoie de validarea unui mentor în procesul de învăţare.



Datele unor studii publicate în 2019 arătau că România se confrunta cu un deficit de peste 15.000 de profesionişti în domeniul IT&C.



Studiul Codecool a fost realizat online, prin metoda CAWI, pe un eşantion de 1.864 de persoane, cu vârste peste 18 ani din România şi cu interes pentru zona IT&tech.



Misiunea principală a Şcolii de programare Codecool, înfiinţată prin fondurile de capital privat din Ungaria, este de a reinventa procesul de educaţie IT şi de a completa lipsa actuală şi viitoare a profesioniştilor prin intermediul programului său unic de instruire orientat spre practică.