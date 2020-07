Studiu. Evolutia pandemiei in Romania: In 19 septembrie numarul cazurilor zilnice va fi de peste 2600. In cel mai negru scenariu se poate ajunge la peste 8300

Un nou studiu realizat de statisticianul Valentin Parvu si dr. Emilian Popovici, vicepresedinte al Societatii Romane de Epidemiologie, analizeaza evolutia epidemiei de coronavirus in Romania si proiectiile pentru urmatoarele doua luni, in functie de indicele de reproductie. Cinci scenarii posibile sunt prezentate, iar daca indicele actual de reproductie se mentine in continuare, in 19 septembrie vor fi in jur de 2604 de cazuri noi depistate, peste 46.000 de cazuri active, iar aproximativ 1578 de ...