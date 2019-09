Studiu GfK: Piata globala de electro-IT depaseste un trilion de euro

Piaţa mondială a bunurilor de folosinţă îndelungată, cu excepţia celei din America de Nord, rămâne stabilă în 2019, la o valoare totală de 1,01 trilioane de euro, conform unui studiu al GfK relatează agerpres.

Compania se aşteaptă ca rata de scădere a vânzărilor în această piaţă să fie de numai 0,2% pentru întregul an 2019. Cu toate acestea, experienţele devin din ce în ce mai importante ca motor de creştere a cumpărăturilor într-o piaţă de un trilion de euro.Potrivit studiului GfK FutureBuy, 65% dintre respondenţii acestei cercetări au fost de acord cu afirmaţia: 'Consumatorul se simte mai în control ca oricând atunci când alege cele mai potrivite produse pentru el'.Acelaşi studiu dezvăluie că 53% dintre consumatori apreciază experienţele mai mult decât posesia de bunuri. GfK a identificat cinci teme majore care reprezintă un numitor comun în pieţele bunurilor de folosinţă îndelungată şi care stau la baza experienţelor ce influenţează deciziile de cumpărare pe aceste pieţe.Potrivit studiului, există cinci tendinţe care influenţează decizia de achiziţie pe piaţa electro-IT, prima dintre este fiind performanţa."Performanţa se referă la experienţele superioare furnizate de caracteristicile high end ale produsului. Privind exemplul smartphone-urilor, îmbinarea de funcţii, cum ar fi dimensiuni mai mari ale display-ului (6-7'), camere foto (20MP+) şi spaţiu de stocare crescut (128GB+) atrag consumatorii. Vânzările produselor cu o astfel de îmbinare de caracteristici au reprezentat 16% din veniturile livrate de smartphone-uri sau 33 de miliarde de euro în primele şase luni ale anului 2019, în creştere cu 3% faţă de aceeaşi perioadă a anului 2018", arată studiul.Aceste funcţii performante permit mesageria (75%) şi captarea de fotografii şi video de calitate înaltă (62%). Aceste activităţi sunt identificate ca o prioritate din ce în ce mai mare în analiza comportamentului de consum şi satisfac nevoia oamenilor de a surprinde momente din viaţa lor şi de a le împărtăşi cu alte persoane oriunde şi oricând.Un alt exemplu este piaţa electrocasnicelor mari, unde capacitatea mai mare de stocare este o tendinţă în creştere. Segmentul maşinilor de spălat cu capacitate de încărcare de 9+ kg şi peste creşte cu 24% şi îşi revendică o pondere mai mare din cheltuielile gospodăriilor pentru categoria electrocasnicelor mari.O altă tendinţă este simplificarea. Mai mult de jumătate (52%) dintre respondenţii studiului GfK Life Study sunt de acord cu afirmaţia 'Sunt mereu în căutarea unor modalităţi de a-mi simplifica viaţa'."Dispozitivele conectate sunt primul lucru care ne vine în minte atunci când este vorba despre satisfacerea acestei nevoi de simplificare. Principala provocare aici este de a propune noi modalităţi de utilizare relevante şi accesibile şi de a îmbunătăţi interoperabilitatea între dispozitivele inteligente. Oferirea unor modalităţi noi de utilizare pentru dispozitivele conectate şi simplificarea sarcinilor cotidiene precum curăţarea şi spălarea se află în topul listelor de dorinţe ale consumatorilor. Vânzările aspiratoarelor robot, un produs cheie în simplificarea activităţilor casnice, au crescut cu 18% din punct de vedere valoric din ianuarie până în iunie 2019", potrivit analizei.Rata de creştere a vânzările de aspiratoare robot a depăşit-o pe cea a întregului segment de aspiratoarele, care a crescut cu 11% şi se află pe un trend descendent. Acelaşi lucru este valabil şi pentru uscătoarele de rufe, ale căror vânzări au crescut cu 13%. Consumatorii pot elimina cu ajutorul acestuia un aparat de uz casnic prin fuzionarea a două, eliberând spaţiul din casă şi scăpând de sarcina de a întinde rufele la uscat, arată analiza.Premiumizarea reprezintă o altă tendinţă. Un număr tot mai mare de consumatori prioritizează experienţele în raport cu deţinerea de bunuri. Mai mult de jumătate (53%) au fost de acord cu această afirmaţie în studiul GfK Consumer Life. Există un grup din ce în ce mai mare de consumatori care îşi reflectă identitatea prin utilizarea şi deţinerea acestor produse premium aspiraţionale, care încurajează atitudinea de tip 'Răsfaţă-mă !'. Notebook-urile ultra-thin şi televizoarele cu tehnologie OLED sunt câteva exemple. Un alt segment 'Me' care a înregistrat o creştere puternică (la aproape +100%) sunt produsele premium de îngrijire a părului, inclusiv uscătoarele, aparatele de tuns şi de styling cu preţuri de peste 300 euro. O clasă mijlocie din ce în ce mai largă care trăieşte în economiile în curs de dezvoltare a mărit numărul cumpărătorilor care au adoptat de timpuriu produse cu performanţe avansate şi care nu se mai uită atât de atent la preţ.Conform studiului, mai mult de un sfert (29%) dintre consumatori aleg un retailer din motive de comoditate, potrivit GfK Consumers Insights Engine. Aceasta reflectă dorinţa consumatorului de a avea o experienţă de cumpărare independentă de locaţie şi 24 de ore din 24, 7 zile din 7. Aceştia fac achiziţii de pe numeroase canale şi se aşteaptă la o tranziţie perfectă între ele, de la magazinul fizic la cel online, la retailul mobil - oricând şi oriunde. Nu este de mirare că un sfert din valoarea vânzărilor globale ale pieţei electo-IT a fost realizată online în prima jumătate a anului. Vânzările online au crescut cu 10%.Cu toate acestea, în ultimii patru ani, vânzările retailerilor omnichannel au crescut cu peste 60%, în timp ce jucătorii tradiţionali au crescut cu 25%. Acest lucru se datorează faptului că shopping-ul omnichannel oferă consumatorilor ce este mai bun din ambele lumi şi demonstrează importanţa creării de experienţe de retail fără limite.În studiu se mai menţionează că economiile în curs de dezvoltare au o clasă de mijloc în creştere, ceea ce înseamnă, la o scală multi-anuală, o cerere mare de bunuri de folosinţă îndelungată. Aceste economii tind să aibă însă fluctuaţii mari. În trecut, aceste pieţe erau considerate doar pieţe de consum, dar acum se maturizează. Unele dintre aceste economii şi-au dezvoltat competenţele tehnologice şi de fabricaţie, ceea ce le-a permis să acopere cea mai mare parte a cererii interne, dar şi să exporte.Conform datelor GfK Point of Sales, aproximativ 50% din telefoanele inteligente produse sub branduri chineze au fost exportate în alte regiuni (Asia emergentă, Africa, Europa de Vest şi Europa Centrală) în al doilea trimestru al anului 2019. Procentul a crescut de la 31% în 2016.Deşi există diferenţe considerabile între veniturile disponibile ale populaţiei între ţările dezvoltate şi cele în curs de dezvoltare, studiile GfK de consumator indică faptul că locuitorii din ţările emergente au nevoi şi preferinţe similare stimulate de aceleaşi tendinţe precum performanţa, simplificarea, caracteristicile premium şi posibilitatea de a face cumpărături oricând şi de oriunde.GfK colectează continuu date despre vânzări în peste 70 de ţări din întreaga lume pentru electronice, electrocasnice mari şi mici, produse foto, telecom, IT, echipamente de birou, prin intermediul panelurilor de retail.