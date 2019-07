Studiu. In 2050, clima la Londra va fi asemanatoare cu cea de la Madrid, iar in Paris va fi ca in Canberra

studiu in 2050 clima la londra google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); In ciuda faptului ca inca sunt sustinatori ai teoriei ca nu exista incalzire globala, interesele financiare fiind cele care dicteaza in principal o astfel de opinie, concluziile unui recent studiu pe aceasta tema, care ia in calcul cele mai optimiste perspective ale schimbarii climatice, in 2050, clima la Londra va fi asemanatoare cu cea de la Madrid de acum. La Stockholm va fi ca la Budapesta, iar la Paris ca la Canberra. Conform studiului realizat de o echipa de cercetatori de la universitatea ETH Zurich, si publicat de revista stiintifica PLOS ONE, schimbarile vor fi si mai radicale in cazul regiunilor tropicale - orase mari precum Kuala Lumpur, Jakarta si Singapore vor sufer ...