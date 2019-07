Studiu interesant asupra fumatorilor de tigari electronice

Fumătorii care utilizează ţigări electronice au tendinţa de a reduce consumul de tutun şi depun mai multe eforturi pentru a se lăsa de fumat în comparaţie cu adepţii ţigărilor clasice, dar ţigările electronice sunt în acelaşi timp asociate cu o mai mare probabilitate de recidivă, este concluzia unui studiu publicat luni, informează AFP, citată de Agerpres.ro. Odată cu creşterea numărului utilizatorilor de ţigări electronice, începând cu sfârşitul anilor 2000, numeroase studii au încercat să stabilească dacă această modalitate reprezintă sau nu un sprijin eficient în procesul renunţării la fumat.Pentru a încerca să dea un răspuns la această întrebare, o echipă condusă de Ramchandar Gomajee, cercetător în cadrul INSERM şi la Universitatea Paris-Sorbonne, a monitorizat timp de aproape doi ani 5.400 de fumători activi şi 2.025 de foşti fumători aparţinând cohortei ''Constances'', un studiu amplu pe probleme de sănătate publică realizat în Franţa, la care au participat 200.000 de voluntari cu vârste cuprinse între 18 şi 69 de ani.La finalul perioadei de observaţie, fumătorii de ţigări electronice fumau zilnic, în medie, cu 4,4 ţigări mai puţin, în timp ce adepţii ţigărilor clasice şi-au diminuat consumul cotidian cu doar 2,7 ţigări, potrivit rezultatelor studiului, publicat în revista americană Jama Internal Medicine.În plus, în grupul adepţilor ţigărilor electronice, au existat cu 67% mai multe persoane care au încercat să să lase de fumat cel puţin o dată. Printre cei care foloseau dispozitivele electronice pentru fumat de mai bine de un an, au existat de două ori mai multe persoane care au încercat să renunţe la fumat în comparaţie cu grupul adepţilor ţigărilor clasice.În schimb, ''printre foştii fumători, folosirea ţigărilor electronice este asociată cu o probabilitate mai ridicată de a se reapuca de la fumat''.Printre cei 2.025 de ''foşti fumători'' la momentul demarării studiului, adepţii ţigărilor electronice au fost cu 70% mai numeroşi atunci când a fost vorba despre revenirea la fumat în comparaţie cu ceilalţi foşti fumători.Autorii articolului au admis că cercetarea lor prezintă câteva puncte slabe. Aceştia nu au avut la dispoziţie informaţii despre motivaţia utilizatorilor de ţigări electronice, condiţii în care devine imposibil de afirmat că utilizatorii de ţigări electronice apelează la acestea cu intenţia de a reduce sau de a renunţa complet la ţigări, chiar dacă există şi alte studii care demonstrează că aşa stau lucrurile.Deşi acest studiu nu permite a concluziona că fumatul de ţigări electronice este eficace în procesul de renunţare pe termen lung la fumat, stabileşte că ţigările electronice pot ''ajuta fumătorii să diminueze consumul de tutun şi să înceapă procesul de renunţare la tutun'', adaugă cercetătorii, subliniind numărul semnificativ al participanţilor şi durata studiului.Potrivit datelor Institutului francez pentru sănătate publică, 3,8% dintre francezi utilizau zilnic ţigări electronice în 2018. Dispozitivele din această categorie sunt alese de mai bine de un sfert dintre fumători (27%) ca modalitate de sprijin în procesul de renunţare la tutun, fiind preferate faţă de produsele de substituţie a nicotinei (plasturi, gumă etc, care reprezintă 18%), în timp ce mai bine de jumătate dintre fumători încearcă să renunţe fără niciun sprijin.