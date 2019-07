Studiu momondo: Doar 5% dintre romani nu ofera bacșiș in vacanța

Studiul efectuat de echipa motorului gratuit de căutare pentru călătorii momondo.ro arată că cei mai mulți dintre români oferă bacșiș atunci când călătoresc dar aproape jumătate dintre respondenți (48%) au avut nedumeriri în ceea ce privește suma potrivită. Cei mai mulți participanți români (39%) sunt de părere că 9-10% din valoarea notei reprezintă un bacșiș bun în restaurantele de acasă, dar participanții majoritari din SUA consideră că 19-20% din prețul final ar trebui adăugat pentru calitatea serviciilor, iar 33% dintre reprezentanții Canadei obișnuiesc să lase 15-16% în plus, în restaurantele din locurile din care provin.

Prin urmare, am alcătuit o listă privind procentele obișnuite a fi lăsate în plus față de notă, pentru cele mai căutate destinații de vacanță pentru vara 2019.

Fie că vorbim despre ospătarii din restaurant, șoferul de taxi, personalul care se ocupă de curățenie sau cel care ajută la cărarea bagajelor, cultura bacșișului este diferită în funcție de țara vizitată dar sentimentul de inconfort privind suma normală în fiecare locație poate fi evitat ușor.

Chiar dacă nu și-ar dori să fie considerați prea zgârciți sau prea aroganți, în funcție de suma lăsată în plus, 57% dintre români au declarat că nu și-ar dori ca bacșișul să fie inclus automat în nota de plată într-un restaurant.

Asia și Oceania

În țări ca Japonia sau China pur și simplu nu se practică această formă de recompensare, iar de multe ori este privită ca o insultă. În celelalte țări asiatice (în special în locurile mai turistice) obiceiurile vestice s-au instalat treptat. În multe dintre restaurante apare o taxă de serviciu de până la 10%, dar nu întotdeauna acei bani ajung la persoana care servește. Prin urmare este recomandată o rotunjire a notei în numerar, pentru a mulțumi pentru serviciile de calitate.

În Australia sau Noua Zeelandă este perfect în regulă dacă clienții aleg să nu lase nimic în plus față de nota de plată, dar orice bacșiș va fi apreciat de persoana care servește masa, curăță camera, sau cară bagajele.

Cele mai vizitate locații de către români și bacșișul obișnuit:

Thailanda: Restaurant - 20 Baht; Taxi - Rotunjirea sumei; Bar sau Club - Oricât - în recipientul comun

Malaezia: Restaurant - Rotunjirea sumei; Taxi - nu se obișnuiește; Hotel Staff - RM2 - RM10

Hong Kong: Restaurant - 10-15%; Taxi, Bar - Păstrarea restului

America

În Statele Unite ale Americii și Canada bacșișul este mai mult decât uzual, fiind tratat ca parte a venitului angajaților. Aproape mereu poate fi plătit cu cardul, ceea ce ușurează procesul, dar mulți turiști obișnuiesc să aibă rezerve de bancnote de 1$ păstrate special pentru bacșiș.

În America Centrală este cel puțin la fel de important, întrucât cei mai mulți dintre cei care lucrează în restaurante sau hoteluri au salarii mici și se bazează pe aceste sume lăsate în plus pentru venitul lor lunar.

În America de Sud frecvența „atențiilor” scade, dar sunt în continuare binevenite. În general nu se renunță la bacșiș decât pentru motive întemeiate.

Cele mai vizitate locații de către români și bacșișul obișnuit:

SUA: Restaurant - minim 15-20%; Bar, Hotel Staff -1$/băutură, bagaj; Taxi - 1$-15-20%

Mexic: Restaurant - inclus în notă sau 10-20% cash; Bar, Hotel Staff, Taxi -10-20 Pesos/băutură, serviciu

Brazilia: Restaurant - inclus în notă sau 10%; Bar, Hotel, Taxi - Rotunjirea sumei

Europa

Țările din continentul nostru au viziuni diferite în ceea ce privește suma lăsată în plus, lângă nota de plată, chiar dacă în cele mai multe destinații turistice se practică această metodă de recompensare a serviciilor de calitate. În statele din vestul continentului prețul final include, de regulă, taxa de serviciu, prin urmare plata poate fi făcută doar rotunjind suma finală, dar dacă cineva merită o recompensă generoasă este de preferat ca bacșișul să ajungă direct la persoana respectivă (în special în Germania, unde bacșișul nu se lasă pe masă), în plus față de nota de plată. În Franța este considerat opulent ca cineva să lase un bacșiș fără un motiv bun. În destinațiile din estul Europei nu este uzual ca nota să fie suplimentată cu prețul serviciilor, de aceea se obișnuiește adăugarea unei sume la prețul final. Țările nordice asigură salarii decente și pentru lucrătorii în restaurante sau hoteluri, de aceea bacșișul nu este așteptat, dar nici considerat jignitor.

Cele mai vizitate locații de către români și bacșișul obișnuit:

Italia: Restaurant - inclus în notă sau 10%; Bar, Taxi - Rotunjirea sumei; Hotel Staff - 1-3€

Spania: Restaurant - inclus în notă, plus 5-10%; Bar -20 Cent; Taxi - Rotunjirea sumei; Hotel Staff - 1-5€

Grecia: Restaurant - inclus în notă, plus Rotunjirea sumei; Bar, Taxi, Hotel Staff - Rotunjirea sumei

Franța: Restaurant - inclus în notă, plus Rotunjirea sumei; Bar - nu se obișnuiește; Taxi, Hotel Staff - 2-3€

UK: Restaurant - inclus în notă sau 10-15%; Bar - nu se obișnuiește; Hotel, Taxi - 10-15%

Notă către editori

Studiul a fost realizat pe datele colectate în 2019 printr-un sondaj online în rândul a 23.400 de persoane din 22 de țări, dintre care 1006 români cu vârste cuprinse între 18 și 65 de ani.

