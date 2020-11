Studiu: Mutatiile nu determina SARS-CoV-2 sa se raspandeasca mai rapid

Coronavirusul care cauzeaza COVID-19 sufera mutatii pe masura ce se raspandeste in intreaga lume in cadrul pandemiei, insa niciuna dintre aceste modificari documentate pana in prezent nu pare sa ii confere capacitatea de a se propaga mai rapid, conform constatarilor unei cercetari efectuate in Marea Britanie, publicata miercuri, 25 noiembrie, relateaza Reuters.