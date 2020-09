STUDIU - Piata materialelor de constructii din Romania a atins valoarea de 4 miliarde de euro

Piaţa materialelor de construcţii din România a crescut, în medie, în ultimii ani, cu aproximativ 9% pe an, până la o valoare de circa 4 miliarde de euro, atinsă în 2019, arată un studiu de specialitate întocmit de o companie globală de consultanţă în management, publicat marţi.

Pe termen scurt, impactul COVID-19 asupra sectorului materialelor de construcţii a fost mai redus decât în majoritatea celorlalte domenii ale economiei, cu o evoluţie similară sau în uşoară scădere în trimestrul II din 2020, faţă de aceeaşi perioadă a anului 2019 (minus 5%-10%, în funcţie de segmentul de piaţă).Potrivit sursei citate, pe segmentul de clădiri noi, în special pe cel comercial (birouri, hale, spaţii comerciale), există probabilă o încetinire a proiectelor, iar segmentul de clădiri rezidenţiale depinde de eventuale programe de stimulare sau de sprijin din partea autorităţilor, cum ar fi programe de reabilitare termică, structurală, de creditare/subvenţionare etc.Per ansamblu, pe durata trimestrului 2 din 2020, pe fondul pandemic, sectorul construcţiilor din România a intrat pe un trend uşor descendent."Perspectiva de finanţare a scăzut semnificativ, cu scăderi importante din zona finanţării private şi finanţării cu fonduri naţionale, doar indicatorii care reflectă finanţarea cu fonduri europene aflându-se în uşoară creştere. Pe segmentul de producţie şi comerţ de materiale de construcţie, evoluţia a fost în stagnare faţă de barometrul anterior, cu scăderea abruptă a fluxului comercial compensată de indicatori uşor pozitivi la nivelul producătorilor locali de materiale. Pe segmentul activităţii de construcţii, nivelul barometrului e în scădere, cu indicatorii care reflectă nivelul de încredere şi piaţa muncii în scădere semnificativă. Segmentul care reflectă evoluţia indicatorilor de piaţă are un nivel în uşoară creştere, pe fondul continuării lucrărilor, atât în segmentul de infrastructură, cât şi în cel de clădiri", notează realizatorii cercetării.Studiul Roland Berger a fost derulat în perioada martie - august 2020 în sectorul producătorilor de materiale de construcţie din România. Scopul cercetării a fost, pe de o parte, de a identifica şi evalua pârghiile de creştere ale companiilor din sector în ultimii 3 - 5 ani şi, pe de altă parte, de a evalua impactul acestora asupra strategiilor de dezvoltare, atât pe termen scurt, cât şi pe termen lung.Barometrul construcţiilor este realizat periodic, de două ori pe an, şi cuprinde patru dimensiuni de analiză: dimensiunea de finanţare, dimensiunea de producţie şi flux comercial de materiale de construcţie, activitatea de construcţii şi dimensiunea cererii de piaţă.Prima ediţie a cercetării a vizat evoluţia sectorului în trimestrul I din 2019, indicând o evoluţie pozitivă, fără impact vizibil al pandemiei în majoritatea indicatorilor analizaţi.De asemenea, a doua ediţie a barometrului, finalizată în luna septembrie a acestui an, a surprins evoluţia din sector în al doilea trimestru şi a acoperit astfel efectele contextului pandemic.Roland Berger, înfiinţată în 1967, este singura companie globală de consultanţă în management de origine europeană, cu rădăcini germane. Cu 2.400 de angajaţi în 35 de ţări, compania are o prezenţă de succes pe toate pieţele importante internaţionale. Cele 52 de birouri sunt localizate în principalele centre de afaceri la nivel global. Compania este un parteneriat independent deţinut exclusiv de 230 de Parteneri.În România, Roland Berger are o prezenţă îndelungată, biroul din Bucureşti fiind inaugurat în anul 1992.