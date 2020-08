STUDIU Riscul de deces din cauza COVID-19 creste cu aproape 50 la suta in cazul persoanelor obeze, iar vaccinul ar putea avea eficienta redusa

Un studiu care analizeaza multe alte studii realizate in Italia, Franta, Regatul Unit, China si alte tari arata ca riscul de deces in cazul persoanelor obeze diagnosticate cu COVID-19 creste cu 50 la suta. Acelasi studiu, citat de The Guardian, mai arata ca vaccinul in cazul persoanelor obeze poate avea o eficienta mai redusa.