Studiu: Romania are nevoie anual de peste 15.400 de specialiști IT

În România, cele cinci universități politehnice de top, cele 59 de universități de stat și 174 de universități private de formare a studenților în principalele specializări tehnice oferă doar 9.500 de absolvenți pe an, în contextul în care România are nevoie de peste 15 mii de angajaţi anual, anunță MEDIAFAX.

România are printre cei mai mulți ingineri per capita și depășește țări precum SUA, India, China sau Rusia. Cu toate acestea, statisticile arată că ne lipsesc anual peste 15.400 de profesioniști IT. Pentru a găsi o soluție, Codecool - prin intermediul Brainspotting - a discutat cu peste 45 de companii - lideri în domeniul IT și a efectuat un studiu care identifică principalele bariere și provocări cu care se întâlnesc companiile din segmentul IT când vine vorba de recrutarea de personal, dar și oportunitățile care se întrevăd. Printre companiile care au răspuns inițiativei Codecool se numără eMag, Finastra, Luxoft, GoPro, Garmin, Playtika, Raiffeisen Bank, IBM România, DB Global Technology.

”Prin studiul pe care îl lansăm azi ne dorim să susținem dezvoltarea pieței IT din România și suntem de părere că nevoia de colaborare între factorii de decizie din mediul public, privat și educațional este acum mai stringentă ca oricând. Avem un gap de talent de peste 15.400 profesioniști pe an, la nivel național. Ar trebui să dublăm numărul de absolvenți în tehnologie pentru a acoperi această nevoie. Credem în potențialul pe care îl are piața IT de aici, de aceea am ales Bucureștiul ca destinație a următoarei școli Codecool. Țintim un număr de 300 de studenți în primul an de lansare și vrem ca prin programul nostru să completăm lipsa de specialiști IT din România”, spune Claudia Tamași, Country Manager Codecool România.

Potrivit analizei, 63% dintre companii văd o barieră în calitatea talentului ca nivel de experiență și abilitatea de a livra proiecte complexe; 46% dintre companii văd o barieră în așteptările salariale; 33% dintre companii văd o barieră în calitatea soft skill-urilor forței de muncă și timpul consumat pentru ocuparea rolurilor dedicate specialiștilor;

”Rezultatele ne arată că nivelul de mulțumire al companiilor pentru viteza de scalare a business-urilor derulate este neutru - 3,2 din 5. România s-a dezvoltat până acum în mare parte ca o piață de outsourcing și pentru a face saltul la produse cu valoare adăugată trebuie să facem upskilling la talent. Piața începe să se concentreze pe calitate și nu pe cantitate. Companiile se confruntă și cu creșterea așteptărilor salariale în contextul unor abilități care nu sunt la nivelul cerințelor de business”, consideră Ana Giurcă, Managing Partner Brainspotting.

Studiul arată că sunt câteva măsuri care trebuie implementate pentru ca România să ajungă unul dintre cele mai puternice huburi de IT din Europa cum ar fi creșterea numărului de absolvenți sau a pool-ului de oameni de tehnologie; reconversia profesională; reținerea și repatrierea talentului - prin roluri cu însemnătate și responsabilitate asupra proiectelor; creșterea calității abilităților; adaptarea curriculei universitare; investiție la nivelul fiecărei organizații în upskilling; industria ar trebui să își asume o componentă socială.