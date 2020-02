Studiu: Romanii comanda cel mai des de pe telefonul mobil haine, produse de infrumusetare si electronice. 82% dintre romani aleg magazinul online in functie de postarile din social media

Românii comandă cel mai des de pe smartphone haine, produse de înfrumuseţare şi electronice, iar 82% dintre români aleg magazinul online în funcţie de postările întâlnite pe reţelele de socializare ale brandurilor, prietenilor şi influencerilor, sunt câteva dintre concluziile Barometrului european e-shoppers 2019 realizat de GfK pentru compania de curierat DPD Group. (function(){if(!window.ZTRADS)ZTRADS={};ZTRADS.z_news_cultura_rectangle_mobil={ params:{pub:"496447293437401",site:"news.ro",section:"news_cultura",zone:"rectangle_mobil",size:"0x0"},custom:{isVisibleWhen:{maxWidth:767}} };})(); Datele mai arată că 83% dintre românii care fac cumpărături pe internet postează feedback pe Facebook, Instagram sau YouTube despre ceea au cumpărat. În medie, un român achiziţionează aproximativ 35 de produse într-un an, iar cel mai des comandă cu smartphone-ul produse fashion (37%), beauty (35%) şi electronice (33%). (function(){if(!window.ZTRADS)ZTRADS={};ZTRADS.z_site_640x160_adtext={ params:{pub:"496447293437401",site:"news.ro",section:"site",zone:"640x160_adtext",size:"0x0"},custom:{isVisibleWhen:{minWidth:992}} };})(); Studiul privind comportamentul cumpărătorilor online mai arată că 77% dintre românii preferă să plătească cash, la livrare, în timp ce 33% dintre ei folosesc plata cu cardul, procent care, de altfel, creşte de la an la an. Potrivit studiului, românii sunt campioni europeni atunci când vine vorba de influenţa Social Media asupra deciziei de a face cumpărături online, iar cea mai mare pondere o are Facebook (93%, media europeană fiind 85%), urmată de YouTube (78%, media europeană e 72%), Instagram (41%, la o medie europeană de 51%), LinkedIn (20%, media europeană 17%) şi Pinterest (19% - media europeană fiind 20%). După achiziţie, 83% dintre cumpărătorii online români publică comentarii pe Social Media (media europeană fiind de 78%). Românii fac recomandări prietenilor, colegilor, rudelor (62%, faţă de 44% media eur ...