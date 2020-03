Studiu surprinzator privind mortalitatea in UE, inainte de COVID-19. Cate decese sunt cauzate de boli respiratorii?

Afecțiunile respiratorii au reprezentat a treia cauză de mortalitate în UE în 2015, fiind responsabile de 8% din decese. Peste 440 de mii de persoane au decedat în urma bolilor respiratorii, majoritatea deceselor fiind în rândul persoanelor cu vârste peste 65 de ani. Afecțiunile respiratorii care au cauzat cele mai multe decese au fost BPOC, The post Studiu surprinzător privind mortalitatea în UE, înainte de COVID-19. Câte decese sunt cauzate de boli respiratorii? appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.