Studiu: Tratamentul cu plasma convalescenta este sigur

Medicii din Statele Unite ale Americii au publicat primul studiu privind siguranța administrării de plasmă convalescentă COVID-19, efectuat pe un număr de 5000 de pacienți critici, internați și îngrijiți în peste 2000 de spitale americane. Rezultatele arată că sub 1% din pacienți au prezentat reacții adverse și doar 0,3% au avut forme severe. Studiul menționează […]