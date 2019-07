Studiu: Un vulcan din Romania considerat stins ar putea erupe oricand

Cercetări ample au loc în Masivul Ciomatu – Puturosu, din Carpaţii Orientali. Cercetători din mai multe țări au descoperit depozite de magmă în Masivul Ciomatu, un vulcan considerat stins și care a erupt ultima oară acum 30.000 de ani, potrivit adevărul.ro. Studiul publicat recent în “Earth and Planetary Science Letters” arată că între 8 şi The post Studiu: Un vulcan din România considerat stins ar putea erupe oricând appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.