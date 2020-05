Studiul gemenilor arata efectul genelor in simptomatologia Covid-19

Oamenii de știință au descoperit că factorii genetici explică 50% din diferențele dintre simptomele pe care bolnavii de COVID-19 le resimt, scrie The Guardian. Constatarea se bazează pe datele colectate prin aplicația Covid-19 Symptom Tracker, lansată, luna trecută, de o echipă de cercetători de la King’s College London. În timp ce oamenii sunt încurajați să […] The post Studiul gemenilor arată efectul genelor în simptomatologia Covid-19 appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.