Studiul pe paianjeni care te-ar putea face sa renunti definitiv la cafea

Exista o intreaga dezbatere asupra efectelor pe care consumul de cafea il are asupra corpului uman si pare ca nu se poate ajunge la un consens: Este cafeaua buna pentru oameni sau nu? Un studiu realizat de cei de la NASA arata ca efectele cafelei asupra creierului nu sunt tocmai unele pozitive. Cercetatorii au folosit paianjeni pentru a vedea cum anumite substante le afecteaza creierul. Astfel, au expus animalele la o serie de chimicale, de la marijuana sau LSD la cofeina pentru a vedea cum functioneaza creierul sub influenta acestora. Pentru a vedea cum aceste substante afecteaza creierul, cercetatorii s-au concentrat asupra panzelor de paianjen. Studiul a fost realizat in 1995, dar rezultatele au fost une ...