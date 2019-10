STUPEFIANT! Culturi de cabanis de patru metri inaltime, descoperite pe malul unui rau

droguri 1 google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Patru persoane au fost retinute de procurorii DIICOT sub acuzatia ca au infiintat doua culturi de canabis pe malul estic al raului Ilisua din judetul Bistrita-Nasaud, plantele ajunse la maturitate avand patru metri inaltime. Procurorii DIICOT impreuna cu ofiteri de politie judiciara din cadrul SCCO Bistrita-Nasaud si BCCO Cluj au efectuat perchezitii domiciliare la locuintele a patru persoane, cu varste cuprinse intre 30 si 58 de ani, din judetele Cluj si Bistrita-Nasaud, suspectate de savarsirea infractiunii de trafic de droguri de risc. Barca unor traficanti de droguri s-a scufundat. Ce a urmat este incredibil - VIDEO "In fapt s-a retinut ca, in cursul anului 2019, inculpatul M.M.S. a infiintat, pe ...