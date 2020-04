SUA: 1.939 de persoane decedate intr-o zi – cel mai negru bilanț din lume de la inceputul crizei

Numărul persoanelor care au decedat marți pe teritoriul SUA în urma infecţiei cu noul coronavirus a ajuns la 1.939 de persoane, potrivit datelor furnizate de Universitatea Johns Hopkins. Acesta este cel mai mare număr zilnic înregistrat la nivel global de la începutul pandemiei. Numărul total al deceselor din SUA a atins 12.722, apropiindu-se de Italia The post SUA: 1.939 de persoane decedate într-o zi – cel mai negru bilanț din lume de la începutul crizei appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.