SUA: 14 raniți intr-un schimb de focuri in Chicago. Trump amenința cu intervenția forțelor federale

În total, 14 persoane au fost rănite marţi într-un schimb de focuri în cursul unor funeralii la Chicago, a anunţat poliţia, într-un moment în care preşedintele american, Donald Trump, ameninţă să trimită agenţi federali în unele oraşe administrate de democraţi în faţa exploziei actelor de violenţă, scrie AFP, preluată de Agerpres. În jurul orelor 18.30, […]