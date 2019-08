SUA a finalizat procesul de retragere din Tratatul privind Fortele Nucleare Intermediare cu Rusia

trump google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Statele Unite a finalizat azi, 2 august, procesul de retragere din Tratatul privind Fortele Nucleare Intermediare (INF) cu Rusia, actiune ce sporeste temerile privind o noua cursa a inarmarii, informeaza postul BBC. Mike Pompeo, Secretarul de Stat de la Washington, a anuntat vineri ca SUA se retrag in mod formal din Tratatul privind Fortele Nucleare Intermediare(INF), afirmand ca Rusia este in intregime responsabila pentru aceasta situatie, in timp ce Moscova a anuntat incetarea acordului ''la initiativa'' SUA. "Pe 2 februarie 2019, SUA au acordat sase luni Rusiei sa se conformeze din nou Tratatului privind Fortele Nucleare Intermediare. Rusia a refuzat, asa ca tratatul inceteaza astazi (vin ...