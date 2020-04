SUA, acuzate de "piraterie": Ar fi deturnat un transport de 200.000 de masti de protectie destinate Germaniei

SUA au fost acuzate de "piraterie moderna", dupa ce ar fi deturnat un transport de masti de protectie destinat Politiei germane si ar fi supralicitat pentru achizitia de materiale de protectie in contextul pandemiei de coronavirus, privand astfel alte state de posibilitatea de a le achizitiona, in conditiile unei cereri tot mai mari de astfel de produse la nivel global, scrie The Guardian.