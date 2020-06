Barack Obama a declarat marţi că "marele elan" traversând Statele Unite ar putea conduce la înfrângerea lui Donald Trump în noiembrie, cu prilejul unei strângeri de fonduri online care i-a permis fostului său vicepreşedinte şi candidat al Casa Albă, Joe Biden, să adune 11 milioane de dolari, comentează AFP. Datorită acestui eveniment online care l-a avut ca vedetă pe Barack Obama, încă foarte popular printre simpatizanţii democraţi, Joe Biden a strâns 11 milioane de dolari în total, un record pentru campania sa. După ce a fost multă vreme discret, Barack Obama s-a exprimat în repetate rânduri după moartea lui George Floyd, la 25 mai, care a provocat o istorică mişcare de protest faţă de violenţele poliţiei şi rasism în Statele Unite. "Nu există nimeni altcineva în care să am mai multă încredere pentru a pansa rănile acestei ţări şi a reveni pe drumul normal decât în bunul meu prieten Joe Biden", a declarat cel de-al 44-lea preşedinte al Statelor Unite. Casa Albă, sub Donald Trump, precum şi republicanii şi media conservatoare au lovit "chiar în fundamentul a ceea ce suntem", a acuzat Barack Obama. Sub preşedinţia lui Trump, "indivizi ca Putin şi Kim Jong Un sau preşedintele chinez Xi îşi spun 'nu suntem supuşi niciunei presiuni, nu trebuie să facem nimic pentru disidenţii pe care i-am închis sau grupurile etnice pe care le discriminăm, pentru că nimeni nu ne va trage la răspundere'", a adăugat el. "Ceea ce mă face optimist este însă faptul că există un mare elan în întreaga ţară, în special printre cei mai tineri, care spun nu doar că s-au săturat de abordarea haotică, dezorganizată, meschină a guvernului" Trump, dar şi că "sunt mai dispuşi ca niciodată să facă faţă provocărilor care apasă de secole asupra acestei ţări", a adăugat el. "Ţara noastră este mai bună, mai generoasă şi mai inteligentă decât poate înţelege Donald Trump", a declarat la rândul său Joe Biden, 77 de ani, care îl va înfrunta la urne la 3 noiembrie.AGERPRES/(AS - editor: Alic Mîrza, editor online: Andreea Preda)