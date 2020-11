SUA alegeri prezidentiale 2020. Lupta stransa Donald Trump-Joe Biden

La ora 05.00-ora României-conform proiecţiilor CNN (care nu reprezintă rezultate oficiale, ci se bazează pe sondaje realizate la ieşirea de la urne realizate de compania Edison Research), candidatul democrat Joe Biden câştigă în statele New Jersey (14 voturi electorale), New York (29), Massachusetts (11), Delaware (3), DC (District of Columnbia, unde se află capitala Washington, 3 voturi electorale), Maryland (10), Vermont (3), Connecticut (7), Colorado (9), New Mexico (5), New Hampshire (4), Illinois (20), Washington (12), Oregon (7), California (55).



Preşedintele-candidat Donald Trump câştigă, la rândul său, în Arkansas (6 voturi electorale), Virginia de Vest (5), Tennessee (11), Kentucky (8), Oklahoma (7), Indiana (11), Dakota de Sud (3), Dakota de Nord (3), Carolina de Sud (9), Alabama (9), Kansas (6), Nebraska (cel puţin 3 din cele 5 voturi electorale), Utah (6), Missouri (10), Wyoming (3).