SUA: Atac impotriva resedintei unui rabin, mai multi raniti

Mai multe persoane au fost rănite sâmbătă seară într-un atac cu armă albă împotriva reşedinţei unui rabin în apropiere de New York, a anunţat o asociaţie evreiască din Statele Unite, citată duminică de France Presse. "Am primit un apel anunţând un atac în masă cu armă albă" împotriva "reşedinţei unui rabin hasidic", a declarat pe Twitter această asociaţie a evreilor ultrareligioşi, OJPAC (Orthodox Jewish Public Affairs Council). "Cinci persoane rănite prin înjunghiere, toate evrei hasidici, au fost transportate la spitale locale", a spus asociaţia. OJPAC a precizat că doi dintre răniţi sunt în stare critică. Televiziunea CBS a anunţat la rândul ei că un bărbat înarmat cu o macetă a intrat în casa acestui rabin, situată în Monsey, la 50 km nord de New York, unde oamenii s-au adunat cu ocazia sărbătorii evreieşti Hanuka. Agresorul a înjunghiat cel puţin trei persoane prezente înainte de a fugi, potrivit aceleiaşi surse. Monsey găzduieşte o mare comunitate evreiască. Potrivit lui Yossi Gestetner, cofondator al OJPAC pentru regiunea Hudson Valley, intervievat de New York Times, una dintre victime este fiul acestui rabin. "Erau câteva zeci de persoane în casă. Se sărbătorea Hanuka", a adăugat Gestetner. Mai multe atacuri cu caracter antisemit au avut loc în ultimii ani în Statele Unite. La 10 decembrie, un atac armat într-un supermarket kosher din Jersey City, lângă New York, a făcut patru morţi, iar cei doi atacatori au fost împuşcaţi. Poliţia a descris atacul ca pe un act de terorism intern alimentat de antisemitism şi opinii anti-forţele de ordine".AGERPRES/(AS - editor: Sorin Calciu, editor online: Anda Badea)