SUA: Atacuri cibernetice straine asupra echipelor de campanie ale candidatilor Biden si Trump (Google)

Echipele de campanie ale preşedintelui Donald Trump şi candidatului democrat Joe Biden au fost recent ţinta, fără succes, unor atacuri cibernetice străine, au informat joi cercetători de la Google, semn că ameninţarea asupra securităţii datelor nu slăbeşte odată cu apropierea de alegerile prezidenţiale din Statele Unite, notează AFP. "Am asistat recent la +ameninţări avansate persistente+ din partea unui grup din China împotriva personalului de campanie al lui Biden şi din Iran împotriva personalului lui Trump, cu tentative de phishing", a declarat joi pe Twitter, directorul de analiză a ameninţărilor al corporaţiei Google, Shane Huntley. "Nu a fost nicio breşă. Am trimis avertismente utilizatorilor vizaţi şi am sesizat autorităţile competente", a adăugat el. Shane Huntley le-a reamintit echipelor de campanie să trateze cu seriozitate ameninţările de securitate şi să utilizeze metode de autentificare mai complexe. "Aceasta este o dezvăluire majoră a potenţialelor operaţiuni de manipulare digitală, cum am văzut şi în 2016", a reacţionat directorul unui laborator de cercetare privind securitatea cibernetică din cadrul Atlantic Council, Graham Brookie. În 2016, o campanie de influenţare masivă - dirijată din Rusia, potrivit unor autorităţi, - a dezvăluit date confidenţiale despre campania lui Hillary Clinton.AGERPRES/(AS - editor: Alic Mîrza, editor online: Andreea Preda)