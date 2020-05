SUA au decis: Vor relua partial plata contributiilor destinate OMS

Administraţia SUA intenţionează să reia finanţarea parţială a Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii, la o lună după ce preşedintele Donald Trump a suspendat contribuţiile din cauza presupusei reacţii inadecvate a OMS la pandemie, informează Fox News.

Conform unei scrisori adresate directorului OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, Administraţia Donald Trump "va accepta să achite contribuţii echivalente cu nivelul plătit de China", precizează Fox News, potrivit mediafax.ro.

Citește și: OFICIAL - Noile restricţii de circulaţie în starea de alertă. Apare o nouă declaraţie pe propria răspundere/ MODEL

"În pofida sincopelor, cred că OMS încă are un potenţial imens şi vrem să vedem dacă OMS se ridică la înălţimea potenţialului, mai ales acum, în timpul acestei crize globale. De aceea, am decis ca Statele Unite să continue parteneriatul şi să colaboreze cu OMS. China are o datorie masivă faţă de întreaga lume şi ar trebui să înceapă prin a plăti cota corectă la OMS. În cazul în care China suplimentează contribuţia la OMS, vom analiza posibilitatea de a suplimenta şi noi", subliniază Administraţia de la Washington.

Înainte de suspendarea plăţilor, contribuţia financiară a SUA la OMS era de 400 de milioane de dolari pe an.