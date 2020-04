SUA au depașit pragul de 30.000 de morți. Mike Pompeo anunța investigații care privesc laboratoarele Wuhan

SUA au depăşit, joi, pragul de 30.000 de morţi, potrivit bilanţului în timp real al universităţii Johns Hopkins, relatează AFP, preluat de Agerpres. Potrivit acestei surse, 30.990 de persoane au murit în ţară de la începutul pandemiei. SUA sunt ţara cea mai îndoliată din lume din cauza pandemiei, înaintea Italiei (cu 21.645 morţi), Spaniei (19.130 morţi) The post SUA au depășit pragul de 30.000 de morți. Mike Pompeo anunță investigații care privesc laboratoarele Wuhan appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.