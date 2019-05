SUA au trimis 10 avioane de lupta intr-o misiune in Romania. Care e motivul

Avioane de lupta F 16 google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Peste 10 avioane de lupta F-16, de la o baza militara din Texas, au fost trimise in Romania, pentru o perioada de trei luni, in vederea sporirii securitatii in zona Potrivit www.stripes.com, in Romania au ajuns si 250 de militari americani. “Avem un vecin “prietenos” in partea de est, care uneori pune multa presiune, nu numai asupra tarii noastre, ci asupra intregului flanc estic al NATO. Prezenta fortelor aeriene americane in Romania ne da asigurari ca orice posibila agresiune va fi contracarata imediat si ca se vor gandi de doua ori inainte sa actioneze in vreun fel”, a declarat maiorul Cosmin Tanase, care a lucrat cu pilotii americani. Maiorul roman a adaugat: &ldquo ...