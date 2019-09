SUA: Avertizorul de integritate este agent CIA (presa)

Avertizorul de integritate care a semnalat controversata discuţie telefonică dintre Donald Trump şi omologul său ucrainean, Volodimir Zelenski, aparţine CIA, una dintre agenţiile americane de informaţii, şi era repartizat la Casa Albă, a informat joi cotidianul New York Times, citat de AFP. Potrivit publicaţiei, care se bazează pe trei surse cunoscându-i identitatea, este vorba despre un bărbat care între timp s-a întors în cadrul Central Intelligence Agency (CIA). Plângerea acestuia, care datează din 12 august şi al cărei conţinut a fost făcut public joi, sugerează în principal că are o pregătire de analist, cunoaşte în detaliu politica Statelor Unite pentru Europa şi că are o "bună înţelegere" a politicii din Ucraina, a adăugat NYT. Agentul serviciilor secrete americane a subliniat, de asemenea, că nu a fost martor direct la discuţia telefonică şi că a fost pus la curent în cadrul "relaţiilor regulate inter-agenţii". Andrew Bakaj, unul dintre avocaţii avertizorului de integritatea, a refuzat să comenteze aceste informaţii. Transcriptul discuţiei telefonice dintre Trump şi Zelenski din 25 iulie a fost dat publicităţii ca urmare a scandalului declanşat în SUA în urma acuzaţiilor că Trump l-ar fi îndemnat pe preşedintele ucrainean ca autorităţile de la Kiev să-l investigheze pe fiul fostului vicepreşedinte democrat Joe Biden, posibilul său rival la prezidenţialele de anul viitor. În urma scandalului declanşat în SUA de acest caz, democraţii, care deţin majoritatea în Camera Reprezentanţilor, au anunţat marţi lansarea unei anchete oficiale în vederea punerii sub acuzare a preşedintelui, care poate duce la destituirea acestuia (impeachment).AGERPRES/(AS - editor: Alic Mîrza, editor online: Alexandru Cojocaru) Sursa foto: (c) www.nytimes.com