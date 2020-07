SUA bat recordurile de infectari zilnice, in toiul unei batalii politico-juridice despre purtatul maștii

Pandemia de COVID-19 continuă să se agraveze în SUA cu o viteză exponenţială, cu două recorduri înregistrate într-o săptămână, dar introducerea unor obligaţii precum portul măştii se loveşte de rezistenţa aleşilor şi a cetăţenilor în numele libertăţii individuale, relatează AFP, conform Agerpres. Cu 68.000 de noi cazuri raportate joi, ţara rămâne în plină ascensiune epidemică, […] The post SUA bat recordurile de infectări zilnice, în toiul unei bătălii politico-juridice despre purtatul măștii appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.