SUA: Camera Reprezentantilor voteaza un masiv plan de ajutorare pentru serviciile postale in plina polemica electorala

Camera Reprezentanţilor a Statelor Unite a votat sâmbătă un proiect de lege care prevede un ajutor de 25 de miliarde de dolari pentru serviciul de poştă american (USPS) şi oprirea unor controversate reforme operaţionale care, potrivit democraţilor, ameninţă votul prin corespondenţă pentru alegerile prezidenţiale din noiembrie, notează AFP. Textul, adoptat cu 257 de voturi pentru, în majoritate din partea democraţilor (şi 150 împotrivă), are puţine şanse să treacă de Senat, aflat sub controlul republicanilor. Potrivit liderului acestora, Mitch McConnell, este vorba despre o "lovitură partizană". Preşedintele american, Donald Trump, denunţă de mai multe săptămâni un vast recurs la votul prin corespondenţă, afirmând insistent că există riscul de fraudă cu ocazia scrutinului de la 3 noiembrie. Opozanţii săi îl acuză că în realitate doreşte să împiedice o modalitate de vot ce ar putea fi favorabilă adversarului său democrat, Joe Biden. Directorul general al USPS, Louis DeJoy, un apropiat al lui Donald Trump şi un important donator al campaniei sale prezidenţiale, a respins vineri acuzaţiile de sabotaj. Astfel de acuzaţii sunt "scandaloase", a afirmat el în faţa Comisiei senatoriale pentru securitate internă. Louis DeJoy desfăşoară de la instalarea sa în funcţie în primăvară o serie de reforme menite să redreseze traiectoria financiară a acestui serviciu public serios deficitar, care au avut ca efect prelungirea timpului de distribuţie a corespondenţei, potrivit declaraţiei unui responsabil sindical. Or, votul prin corespondenţă urmează să fie folosit pe scară largă pentru alegerile prezidenţiale pentru a reduce riscurile legate de pandemia de COVID-19, care a lovit puternic Statele Unite. Louis DeJoy a anunţat vineri suspendarea reformelor acuzate de democraţi că încetinesc intenţionat distribuirea şi colectarea corespondenţei, dar aceasta nu a descurajat-o pe preşedinta democrată a Camerei Reprezentanţilor, Nancy Pelosi, să lanseze un apel colegilor săi pentru a-şi scurta vacanţa estivală şi a veni să voteze un ajutor de urgenţă pentru USPS. "Congresul trebuie să acţioneze pentru a se asigura că serviciul nostru poştal poate continua să îşi facă treaba pentru America pe întreaga durată a pandemiei", a apreciat liderul democraţilor din Camera Reprezentanţilor, Steny Hoyer. "Nu este un proiect de lege partizan", a spus el. "Este un proiect de lege pentru democraţia americană", a adăugat congresmanul democrat.AGERPRES/(AS - editor: Alic Mîrza, editor online: Alexandru Cojocaru)